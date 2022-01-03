Массовая потасовка хоккеистов произошла в Новокузнецке

Инцидент произошел на спортивной игре в Новокузнецке. Материалами съемки с места событий поделились пользователи социальных сетей. На кадрах видно, как хоккеисты двух команд дерутся прямо на льду в полной экипировке. Скорее всего, конфликт произошел после завершения игры.

В конце концов, хоккеистов удалось разнять. Команды разъехались по разные стороны арены.

Причина потасовки не уточняется, однако комментаторы предположили, что драка произошла из-за поражения одной из команд.