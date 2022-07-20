Массовая гибель деревьев на кемеровском проспекте возмутила горожан

0
Фото:  

Молодые березы начали массово гибнуть в столице Кузбасса. Состояние городских деревьев не на шутку обеспокоило местных граждан.

По словам автора сообщения, деревья на проспекте Комсомольском в городе Кемерово были высажены совсем недавно, но уже сейчас имеют нездоровый вид.

На проспекте Комсомольский от проспекта Химиков до проспекта Ленина, при строительстве нового участка дороги, высадили несколько десятков молодых березок. Все погибли! Их убрали. Планируется ли посадка в замен погибших берез новые саженцы? задался вопросом горожанин.

В ответ один из интернет-пользователей указал земляку, что сейчас уже составлена некая дефектная ведомость по зеленым насаждениям на указанном участке. Документ направлен подрядной организации.


А вот в кемеровской мэрии уточнили, что специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства каждый сезон берутся за обследование зеленых насаждений, в том числе и на новом участке Комсомольского проспекта. Все деревья, что не прижились, будут заменены.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские власти отреагировали на жалобу о массовой вырубке деревьев в Рудничном бору.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38385

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined