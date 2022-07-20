Массовая гибель деревьев на кемеровском проспекте возмутила горожан

По словам автора сообщения, деревья на проспекте Комсомольском в городе Кемерово были высажены совсем недавно, но уже сейчас имеют нездоровый вид.

– На проспекте Комсомольский от проспекта Химиков до проспекта Ленина, при строительстве нового участка дороги, высадили несколько десятков молодых березок. Все погибли! Их убрали. Планируется ли посадка в замен погибших берез новые саженцы? – задался вопросом горожанин.

В ответ один из интернет-пользователей указал земляку, что сейчас уже составлена некая дефектная ведомость по зеленым насаждениям на указанном участке. Документ направлен подрядной организации.

А вот в кемеровской мэрии уточнили, что специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства каждый сезон берутся за обследование зеленых насаждений, в том числе и на новом участке Комсомольского проспекта. Все деревья, что не прижились, будут заменены.



Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские власти отреагировали на жалобу о массовой вырубке деревьев в Рудничном бору.