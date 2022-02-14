Массовая драка в кузбасском поселке попала на видео

В социальных сетях появилось видео, на котором несколько кузбассовцев дерутся в поселке Тяжинский. Как стало известно, одному из участников драки повредили автомобиль.

Сотрудники ГУ МВД по Кемеровской области задержали троих хулиганов, сейчас ставится вопрос о помещении их в изолятор временного содержания.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Им грозит до семи лет лишения свободы.

Конфликт произошел на бытовой почве.