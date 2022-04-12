Массовая драка произошла под Кемеровом: трое человек в тяжелом состоянии

В Сети появилась информация, что вечером в субботу, 9 апреля, на улице Советской в поселке Металлплощадка в Кемеровском районе толпа пьяных хулиганов устроила побоище, в результате которого трое 19-летних молодых людей в тяжелом состоянии попали в одну из городских больниц.

– Все трое пострадавших были доставлены в 3 городскую больницу г.Кемерово в тяжелом состоянии с сотрясением головного мозга, переломами и ушибами, – следует из текста сообщения.

Корреспондент AVOKADO связался с автором поста. Собеседник рассказал изданию, что по факту инцидента на агрессоров написано заявление в полицию, возбуждено уголовное дело. Журналист уже направил запрос о произошедшем в правоохранительные органы. Подробности уточняются.