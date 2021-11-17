Массовая автоавария с жертвами произошла в кузбасском городе

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ДТП с участием четырех автомобилей случилась в Кемеровской области. Есть погибшие.

Трагедия произошла вечером 16 ноября в Киселевске, в районе дома №4 по улице Краснокаменской. О подробностях корреспонденту AVOKADO рассказали в Отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Кузбасса.


По предварительной информации, водитель автомобиля "Toyota Allex" выбрал скорость без учета погодных и дорожных условий, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он совершил столкновение с тремя машинами: ВАЗ-2114, "Volkswagen Polo" и "Toyota Allion". В результате ДТП водитель "Toyota Allex" и его пассажир, мужчины 30 лет, скончались до приезда "скорой", сообщают в госавтоинспекции Кемеровской области. Кроме того, 31-летний мужчина, находившийся за рулем "Toyota Allion", получил травмы. Ему назначено амбулаторное лечение.


Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.


Госавтоинспекция Кузбасса призывает участников движения быть внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования дорожных Правил. Водителям следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе безопасной скорости движения, дистанции до впередиидущих транспортных средств и бокового интервала.

Да!
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