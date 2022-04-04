Масштабный ремонт рельсового пути состоится в Новокузнецке

По данным мэра Новокузнецка, сейчас в проекты вносятся последние коррективы, в рамках которых идет пересчет стоимости из-за резкого скачка цен на материалы. Ремонтные работы в рамках нацпроекта "Чистый воздух" затронут следующие участки местных дорог:

замена полотна на пер. Конева;

ул. Ленина;

участок от подъема Левого берега до Кузнецкого моста.

Отмечается, что сам контракт будет заключен не позднее 20 июня.

В ближайшее время специалисты приступят к улучшению состояния путей. Работники трамвайно-троллейбусного управления предстоит отремонтировать межпутье, асфальтовое покрытие и провести ревизию в стыках пути на участке от Дома Быта до кинотеатра "Сибирь". Завершить работы планируется 1 мая.