Масштабный ремонт рельсового пути состоится в Новокузнецке

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Глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов в своем Telegram-канале рассказал о планах по масштабному обновлению рельсового пути.

По данным мэра Новокузнецка, сейчас в проекты вносятся последние коррективы, в рамках которых идет пересчет стоимости из-за резкого скачка цен на материалы. Ремонтные работы в рамках нацпроекта "Чистый воздух" затронут следующие участки местных дорог:

  • замена полотна на пер. Конева;
  • ул. Ленина;
  • участок от подъема Левого берега до Кузнецкого моста.

Отмечается, что сам контракт будет заключен не позднее 20 июня.


В ближайшее время специалисты приступят к улучшению состояния путей. Работники трамвайно-троллейбусного управления предстоит отремонтировать межпутье, асфальтовое покрытие и провести ревизию в стыках пути на участке от Дома Быта до кинотеатра "Сибирь". Завершить работы планируется 1 мая.

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