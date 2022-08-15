Масштабный пожар охватил дом и постройки в поселке близ Кемерова

Инцидент произошел ночью 15 августа в поселке Ягуново Кемеровского округа. Сигнал о пожаре на улице Максима Горького поступил в 02:55. Прибывшие на место огнеборцы обнаружили, что пламенем объят второй этаж двухэтажного дома на две квартиры, гараж и хозяйственная постройка, рассказали журналисту AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу. Самостоятельно до приезда пожарных эвакуировались десять человек.

К тушению привлекались 20 человек и шесть единиц техники. Полностью ликвидировать огонь удалось в 03:42. В результате пожара обгорел второй этаж дома мансардного типа, обрешетка крыши гаража, а также хозпостройка и веранда. Также огонь уничтожил обрешетку крыши хозпостройки второй квартиры. Общая площадь пожара составила 139 "квадратов".

По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при использовании печей.