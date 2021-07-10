Масштабный арт-объект украсил фасад новокузнецкого ТРЦ

Фасад ТРЦ "Юность" на проспекте Металлургов в южной столице Кузбасса украсило панорамное граффити. Фото масштабного арт-объекта опубликовал в соцсетях глава города Сергей Кузнецов.
— Картинки на фасаде — все, чем живет и гордится город, — написал Кузнецов.
На огромном изображении поместились значимые объекты Новокузнецка: Кузнецкая крепость, танк Т-34, городские парки. Также градоначальник подчеркнул, что там представлены люди разных профессий, отражены музыкальная, спортивная стороны города.
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