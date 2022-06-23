Масштабные рейды ГИБДД пройдут на улицах Кемерова

Проверки кемеровских водителей на предмет соблюдения целого ряда правил состоятся уже завтра в пятницу, 24 июня. При этом они затронут разные районы областного центра. В Госавтоинспекции напомнили, что такие меры обусловлены безответственным отношением взрослых к перевозке юных пассажиров в автотранспорте и приурочены к Единому дню безопасности.
В последний рабочий день текущий недели стражи закона будут пристально следить за автомобилистами на:
- нарушений правил перевозки детей-пассажиров;
- непредоставления преимущества в движении пешеходам;
- нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств;
- нарушений правил проезда перекрестков;
- фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии;
- выезд на встречную полосу.
Проводимые мероприятия будут также направлены на популяризацию использования детских удерживающих устройств, а также на повышение культуры поведения всех участников дорожного движения, сказали AVOKADO в кемеровской ГИБДД.
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