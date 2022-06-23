Масштабные рейды ГИБДД пройдут на улицах Кемерова

Проверки кемеровских водителей на предмет соблюдения целого ряда правил состоятся уже завтра в пятницу, 24 июня. При этом они затронут разные районы областного центра. В Госавтоинспекции напомнили, что такие меры обусловлены безответственным отношением взрослых к перевозке юных пассажиров в автотранспорте и приурочены к Единому дню безопасности.





В последний рабочий день текущий недели стражи закона будут пристально следить за автомобилистами на:

нарушений правил перевозки детей-пассажиров;

непредоставления преимущества в движении пешеходам;

нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств;

нарушений правил проезда перекрестков;

фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии;

выезд на встречную полосу.

Проводимые мероприятия будут также направлены на популяризацию использования детских удерживающих устройств, а также на повышение культуры поведения всех участников дорожного движения, сказали AVOKADO в кемеровской ГИБДД.