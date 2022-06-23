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Масштабные рейды ГИБДД пройдут на улицах Кемерова

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Правоохранители кузбасской столицы анонсировали проведение проверок на дорогах города, которые состоятся в ближайшие дни.

Проверки кемеровских водителей на предмет соблюдения целого ряда правил состоятся уже завтра в пятницу, 24 июня. При этом они затронут разные районы областного центра. В Госавтоинспекции напомнили, что такие меры обусловлены безответственным отношением взрослых к перевозке юных пассажиров в автотранспорте и приурочены к Единому дню безопасности.


В последний рабочий день текущий недели стражи закона будут пристально следить за автомобилистами на:

  • нарушений правил перевозки детей-пассажиров;
  • непредоставления преимущества в движении пешеходам;
  • нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств;
  • нарушений правил проезда перекрестков;
  • фактов управления транспортом в нетрезвом состоянии;
  • выезд на встречную полосу.

Проводимые мероприятия будут также направлены на популяризацию использования детских удерживающих устройств, а также на повышение культуры поведения всех участников дорожного движения, сказали AVOKADO в кемеровской ГИБДД.

Да!
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