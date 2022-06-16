Масштабные рейды ГИБДД пройдут на улицах Кемерова

Проверки кемеровских водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей-пассажиров и проезда перекрестков, выезд на встречную полосу, а также на предоставление преимущества в движении пешеходам, остановки и стоянки транспортных средств состоятся в пятницу, 17 июня. При этом они затронут разные районы областного центра.

Целью мероприятий является предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. В Госавтоинспекции напомнили, что соблюдение ПДД – это прямая обязанность всех участников дорожного движения.