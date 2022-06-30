Масштабные проверки водителей пройдут в Кемерове 1 июля

В пятницу, 1 июля, в Кемерове пройдут мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием детей и подростков. Правоохранители будут проверять водителей на предмет нарушения правил перевозки детей, непредоставления преимущества пешеходам. Также в поле зрения сотрудников ГИБДД попадут автомобилисты, осуществляющие проезд перекрестков не по правилам, управляющие транспортом в состоянии опьянения и выезжающие на встречную полосу. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции кузбасской столицы.

Также правоохранители напомнили, что в Ленинском районе города пройдут рейды по выявлению водителей, пренебрегающих правилами парковки.