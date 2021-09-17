Масштабное поражение легких на фоне COVID-19 привело к смерти нескольких кузбассовцев

Согласно последним данным, в Кузбассе подтвердили смерть пяти граждан, у которых ранее был официально подтвержден диагноз COVID-19. В результате заболевания легкие пациентов были сильно поражены.

У мужчины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне анемии. Он проживал в Топках.

У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове.

У женщины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Анжеро-Судженске.

У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Кемерове.

Всего с начала распространения коронавируса в регионе скончались 1 224 человек. За это же время заразились 54 747 граждан, а выздоровели - 52 113. Заболеваемость COVID-19 среди кузбассовцев снижается, однако суточный прирост остается на высоком уровне.