Масштабное поражение легких на фоне COVID-19 привело к смерти нескольких кузбассовцев

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В Кемеровской области зафиксированы случаи смерти среди зараженных коронавирусом граждан. Все они скончались после поражения легких.

Согласно последним данным, в Кузбассе подтвердили смерть пяти граждан, у которых ранее был официально подтвержден диагноз COVID-19. В результате заболевания легкие пациентов были сильно поражены.


У мужчины 1930 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне анемии. Он проживал в Топках.
У мужчины 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Белове.
У женщины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Анжеро-Судженске.
У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Кемерове.

Всего с начала распространения коронавируса в регионе скончались 1 224 человек. За это же время заразились 54 747 граждан, а выздоровели - 52 113. Заболеваемость COVID-19 среди кузбассовцев снижается, однако суточный прирост остается на высоком уровне.

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