Масштабная выставка о прошлом, настоящем и будущем Кузбасса состоялась в Кемерове

Текущий 2021 год является знаковым для Кемеровской области и всех ее жителей. Летом 2018-го был подписан указ президента России, который положил начало масштабной подготовки к 300-летию Кузбасса. С тех пор был запущен обратный отсчет.
За это время область заметно преобразилась за счет строительства новых спортивных и культурно-образовательных объектов, ремонта школ, детских садов и медицинских учреждений. Но свой вклад в подготовку к празднику и развитие региона вносят не только архитекторы и строители, но и созидатели иного плана.
Представители искусства из Кузбасса никогда не отставали от коллег со всей России во многом благодаря своим умениям найти, раскрыть и передать по-настоящему прекрасные вещи, которые скрываются в суровом и строгом шахтерском крае. Именно трудолюбие и храбрость простых горняков, работающих под землей, инициативность и благородство металлургов, добывающих и перерабатывающих металл, героизм и стойкость нефтедобытчиков, работающих в поте лица, часто становятся источником вдохновения для кузбасских художников и скульпторов. Идея олицетворения родного региона с помощью его жителей тянется красной линией сквозь искусство и культуру Кузбасса.
Ярким примером и воплощением такой мысли стала выставка "Триста произведений Кузбассу", которая приурочена к 300-летию со дня промышленного освоения региона. Она вобрала в себя произведения лучших представителей различных жанров искусства со всех концов области, представив для зрителя скульптуры, картины, резьбу по дереву, батики, барельефы и прочее.
Именно искусство с 1721 года передает своеобразие региона и многовековые знания о нем в разных отраслях. Если не увидеть представленное там своими глазами, не вникнуть и не переосмыслить темы, затронутые на выставке, то никогда не понять, в чем заключается вся прелесть искусства кузбасских художников.
Выставка открылась 2 июля, в преддверии долгожданного для кузбассовцев праздника – 300-летия региона. На ней представлена символическая цифра произведений разных жанров и направлений. 300 художественных, музыкальных и поэтических творений заняли все место в Кузбасском центре искусств: три зала на первом и втором этажах.
От организаторов удалось узнать, что несколько десятков авторов писали работы о Кузбассе и поучаствовали в заранее проведенном выставкоме работ. Обычно, такое мероприятие организуется перед выставкой. На нем собираются все участники предстоящего и выбирают лучшие работы, которые в результате будут представлены посетителям. В этот раз отобрали произведения всего 38 деятелей искусства.
-Более 60 авторов - они члены союза художников Кемеровского и Новокузнецкого подразделения. То есть это местные художники рисовали Кузбасс на протяжении всей жизни. Здесь не только картины, нарисованные за этот год. Выбраны лучшие произведения и выставлены здесь, - сообщила Елена Гуденко, заместитель директора Кузбасского центра искусств по развитию.
Конечно, выставка столкнулась и с трудностями. Проблема привлечения людей на нее является актуальной, так как художники на выставке будут известные, но в более узких кругах, чем, например, Босх или Брейгель, произведения которых притягивают больше людей. Так как выставка местная, многие люди не воспринимают её должным образом, ведь это всегда доступно. Кажется, что картины местных художников можно увидеть в любой момент.
Изначально выставка должна была называться "Триста картин Кузбассу", но ограничиваться лишь полотнами организаторы не стали. Поэтому она оказалась наполнена также скульптурами, барельефами, батиками и другими произведениями, тщательно отобранными самими авторами.
Местные творцы не отстали от отраслей иного типа и отнеслись серьезно к работе над выставкой. Благодаря стараниям местных учреждений культуры, во время празднования кузбассовцы смогут при желании насладиться не только городскими тематическими событиями, которые будут проводиться каждый день, но и мероприятиями, связанными с искусством.
В Кузбасском центре искусств будут проходить мастер-классы, экскурсии и творческие встречи с именитыми художниками, на которые может прийти любой желающий встретиться и пообщаться с мастерами декоративно-прикладного искусства, скульпторами, художниками и поэтами Кузбасса. Посетители смогут оценить работы местных деятелей искусства, а также приятно провести время.
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