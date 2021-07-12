Масштабная выставка о прошлом, настоящем и будущем Кузбасса состоялась в Кемерове

Текущий 2021 год является знаковым для Кемеровской области и всех ее жителей. Летом 2018-го был подписан указ президента России, который положил начало масштабной подготовки к 300-летию Кузбасса. С тех пор был запущен обратный отсчет.

За это время область заметно преобразилась за счет строительства новых спортивных и культурно-образовательных объектов, ремонта школ, детских садов и медицинских учреждений. Но свой вклад в подготовку к празднику и развитие региона вносят не только архитекторы и строители, но и созидатели иного плана.

Представители искусства из Кузбасса никогда не отставали от коллег со всей России во многом благодаря своим умениям найти, раскрыть и передать по-настоящему прекрасные вещи, которые скрываются в суровом и строгом шахтерском крае. Именно трудолюбие и храбрость простых горняков, работающих под землей, инициативность и благородство металлургов, добывающих и перерабатывающих металл, героизм и стойкость нефтедобытчиков, работающих в поте лица, часто становятся источником вдохновения для кузбасских художников и скульпторов. Идея олицетворения родного региона с помощью его жителей тянется красной линией сквозь искусство и культуру Кузбасса.

Ярким примером и воплощением такой мысли стала выставка "Триста произведений Кузбассу", которая приурочена к 300-летию со дня промышленного освоения региона. Она вобрала в себя произведения лучших представителей различных жанров искусства со всех концов области, представив для зрителя скульптуры, картины, резьбу по дереву, батики, барельефы и прочее.

Именно искусство с 1721 года передает своеобразие региона и многовековые знания о нем в разных отраслях. Если не увидеть представленное там своими глазами, не вникнуть и не переосмыслить темы, затронутые на выставке, то никогда не понять, в чем заключается вся прелесть искусства кузбасских художников.