Масштабная тренировка по ГО и проверка сирен пройдут в Кузбассе

Согласно данным Управления по делам ГО и ЧС города Кемерово, 6 октября в городах региона зазвучат электросирены, после сигнала которых по каналам радио, телевидения и каналам проводного вещания передается информация для населения в случае возникновения ЧС.

Помимо проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) будет проведена практика по развертыванию постов радиационного и химического наблюдения, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, защитных сооружений ГО и других. Во время тренировки также пройдут смотры готовности сил и средств гражданской обороны, предприятий, организаций и учреждений.