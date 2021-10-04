Масштабная тренировка по ГО и проверка сирен пройдут в Кузбассе

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В Кемеровской области на этой неделе состоится Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. В рамках мероприятия будет запущена система оповещения и развернуты защитные сооружения.

Согласно данным Управления по делам ГО и ЧС города Кемерово, 6 октября в городах региона зазвучат электросирены, после сигнала которых по каналам радио, телевидения и каналам проводного вещания передается информация для населения в случае возникновения ЧС.


Помимо проверки региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) будет проведена практика по развертыванию постов радиационного и химического наблюдения, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, защитных сооружений ГО и других. Во время тренировки также пройдут смотры готовности сил и средств гражданской обороны, предприятий, организаций и учреждений.

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