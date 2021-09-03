Масштабная газификация частного сектора началась в Кемерове

На текущий момент прокладка газопровода идет на улице Плодопитомник в Кемерове. По информации регионального Минпромторга, конструкция протяженностью 8 км позволит обеспечить газом 214 домовладений в будущем.

— Для газификации также будут установлены 2 пункта редуцирования газа, — сообщили в ведомстве.

Окончание работ запланировано на 2022 год. Информацию о более точных сроках в министерстве не раскрыли.

Напомним, в Кузбассе стартовала программа социальной газификации. Попасть в нее, по данным властей, смогут тысячи домовладений в 20 населенных пунктах.