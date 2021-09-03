Масштабная газификация частного сектора началась в Кемерове

0
Фото:  

Рабочие приступили к подключению системы газоснабжения в частном секторе Заводского района Кемерова.

На текущий момент прокладка газопровода идет на улице Плодопитомник в Кемерове. По информации регионального Минпромторга, конструкция протяженностью 8 км позволит обеспечить газом 214 домовладений в будущем.

— Для газификации также будут установлены 2 пункта редуцирования газа, — сообщили в ведомстве.

Окончание работ запланировано на 2022 год. Информацию о более точных сроках в министерстве не раскрыли.


Напомним, в Кузбассе стартовала программа социальной газификации. Попасть в нее, по данным властей, смогут тысячи домовладений в 20 населенных пунктах.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28641

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined