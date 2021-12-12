"Машины влетают в дома": кузбассовцы возмутились состоянием городских дорог

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Жители одного из городов Кемеровской области заявили, что неудовлетворительная чистка дорог приводит к множеству ДТП.

Накануне пользователь социальной сети разместил видео, на котором запечатлено, как иномарка пытается вытянуть застрявший в снегу автомобиль, однако тот не поддается. По словам автора ролика, съезд машины на обочину произошел из-за неудовлетворительного состояния дороги. Инцидент произошел в Прокопьевске на улице Кучина.

— До каких пор это будет длиться? Дороги не чистят, машины едут и в дома влетают, — подписал видеозапись автор.

Комментаторы отметили, что на указанной автором территории города действительно существует проблема с расчисткой проезжей части. В частности, прокопчане заявили о колее, движение по которой может привести к вылету с дороги.

Кадры: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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