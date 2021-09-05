Машины столкнулись на трамвайных путях возле нового ТЦ в центре Кемерова

Столкновение автомобилей произошло в центре кузбасской столицы неподалеку от "Парка Ангелов" и недавно отстроенного ТЦ. Очевидцы в сообществе Сети указали, что иномарки не смогли поделить проезжую часть в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Дзержинского.

Также автор прикрепил пару фотографий с места события к публикации. Из снимков следует, что две машины встретились "боком" на трамвайных путях неподалеку от пешеходного перехода. На кадрах серьезных повреждений у транспортных средств не заметно, однако, стоит отметить, что фотографировал очевидец сделал с дальнего расстояния.