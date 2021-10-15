Машинист из Кузбасса избежал тюремного заключения за смерть двух людей

Из материалов дела следует, что летом 2019 года машинист автомобильного крана трудился на промышленной площадке угольного предприятия, где велась реконструкция железнодорожных путей. Во время работы он поднял емкость для бетона вблизи электропроводов, из-за чего образовалась электрическая дуга, ударившая разрядом 33 и 24 летнего рабочих. На место происшествия очевидцы вызвали бригаду медиков.

– От полученных повреждений они скончались в медицинском учреждении. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевших стало поражение электрическим током, – пояснили в СУ СК по Кемеровской области.

Суд Ленинск-Кузнецкого района признал вину машиниста в гибели двух рабочих по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Он приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно.