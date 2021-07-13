Машинист экстренно остановил поезд из-за детей на рельсах в Кузбассе

К полицейским линейного отдела МВД России на станции Белово поступило обращение о двоих несовершеннолетних детях, которые без присмотра взрослых находятся на железнодорожной станции.

Прибыв на место, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что два юных кузбассовца в возрасте 9 и 13 лет перешли железнодорожные пути в том месте, которое не предназначено для этого. Более того, прямо перед ними по рельсам передвигался грузовой поезд, машинисту которого пришлось использовать экстренное торможение для предотвращения трагических последствий столкновения с детьми.

В этой связи родитель малолетних были привлечены к административной ответственности. В отношении взрослых были составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.