Машинист экстренно остановил поезд из-за детей на рельсах в Кузбассе

0
Фото:  

Двое несовершеннолетних близ станции Белово в Кемеровской области нарушили правила безопасности и перешли железнодорожные пути прямо перед идущим составом. Чтобы избежать трагедии машинисту пришлось воспользоваться экстренным торможением.

К полицейским линейного отдела МВД России на станции Белово поступило обращение о двоих несовершеннолетних детях, которые без присмотра взрослых находятся на железнодорожной станции.


Прибыв на место, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что два юных кузбассовца в возрасте 9 и 13 лет перешли железнодорожные пути в том месте, которое не предназначено для этого. Более того, прямо перед ними по рельсам передвигался грузовой поезд, машинисту которого пришлось использовать экстренное торможение для предотвращения трагических последствий столкновения с детьми.


В этой связи родитель малолетних были привлечены к административной ответственности. В отношении взрослых были составлены протоколы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26991

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined