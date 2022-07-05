Машина загорелась на парковке в Новокузнецке

Судя по кадрам из источников в социальных сетях, белую припаркованную машину объял огонь. Очевидцы указали, что ЧП произошло сегодня на улице Тольятти.

– В час дня сегодня таета загорелась. Лексус немного поплавился, пострадавших нет (стиль и орфография автора сохранены – прим. ред.), – написал автор поста.

По данным областного МЧС, сигнал о возгорании легкового автомобиля поступил в ведомство в 12:58. К моменту прибытия спецслужб огонь охватил салон и моторный отсек Toyota Fielder.

– В результате у загоревшейся иномарки обгорели моторный отсек и салон, а у припаркованного рядом Lexus RX300 обгорело лакокрасочное покрытие с левой стороны, – сказали AVOKADO в экстренных службах.

Пожар уже был ликвидирован в 13:09. В результате происшествия действительно пострадали два автомобиля, обошлось без человеческих жертв. Предварительная причина возгорания – это нарушение систем механизмов и узлов транспортного средства.