Машина улетела в кювет после ДТП у кузбасского села

В Сети появилась информация о серьезном ДТП у поселка Бачатский в Кемеровской области. Со слов очевидцев, автомобиль съехал с дороги в кювет, где опрокинулся на боковую часть. В салоне машины находилась девушка.

– Съехала с дороги, девушка жива. Вызвали скорую, – следует из текста поста.

Подробности произошедшего выясняются.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в кузбасском городе автомобилист на высокой скорости "встретился со столбом" после того, как решил разогнаться на одном из перекрестков.