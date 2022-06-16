Машина улетела в кювет после ДТП у кузбасского села

В Сети появилась информация о серьезном ДТП у поселка Бачатский в Кемеровской области. Со слов очевидцев, автомобиль съехал с дороги в кювет, где опрокинулся на боковую часть. В салоне машины находилась девушка.
– Съехала с дороги, девушка жива. Вызвали скорую, – следует из текста поста.
Подробности произошедшего выясняются.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в кузбасском городе автомобилист на высокой скорости "встретился со столбом" после того, как решил разогнаться на одном из перекрестков.
Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"
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