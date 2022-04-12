Машина сгорела в кемеровских гаражах из-за замыкания

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Минувшей ночью в кемеровском гаражном кооперативе вспыхнул легковой автомобиль. Подробности инцидента AVOKADO раскрыли в экстренных службах.

В понедельник, 11 апреля, в 20:50 очевидцы сообщили в МЧС о пожаре в кемеровском гаражном кооперативе "Комсомольский". На указанное место на двух автоцистернах выехали семь борцов с огнем.

– На момент прибытия из гаража шел дым. В результате в гараже сгорели вещи, а у припаркованной LADA Largus обгорел моторный отсек и оплавился салон, лобовое стекло, – сказали AVOKADO кузбасском ГУ МЧС.

Потушили пламя в 20:59. Никто из людей не пострадал. Предварительно установлено, что произошел инцидент из-за замыкания: неисправность электрооборудования транспортного средства.

Да!
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