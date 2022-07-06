Машина сбила перебегавшего дорогу пенсионера в Кузбассе

Во вторник, 5 июля, на улице 17-й квартал в Мысках отечественная машина сбила человека. В ГИБДД по Кузбассу журналисту AVOKADO рассказали, что сигнал о ДТП поступил в ведомство в 17:18. Оказалось, что пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте.

– Мужчина 1957 года рождения получил травмы и был доставлен в больницу, где ему назначили стационарное лечение, – уточнил собеседник.

Госавтоинспекция напомнила пешим участникам движения о необходимости неукоснительного соблюдении ПДД. Проезжую часть следует переходить строго по пешеходному переходу и в зоне его видимости.