Машина сбила молодого мужчину на пешеходном переходе в Кемерове

Сигнал о ДТП на бульваре Строителей, 13, поступил диспетчеру в 20:10. Предварительно установлено, что водитель иномарки наехал на парня, который переходил автомобильную дорогу по нерегулируемой "зебре".

– Водитель автомобиля Mazda, двигавшийся в направлении проспекта Ленина, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, – рассказали в ГИБДД.

В результате столкновения с транспортом 29-летний горожанин получил травмы. Медики после осмотра назначили ему стационарное лечение.