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Машина с кузбасскими туристами перевернулась на Алтае

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Жители Кемеровской области угодили в аварию на территории Алтая. В результате происшествия автомобиль перевернулся на бок.

Минувшим вечером около 17:00 туристы из Кузбасса на машине Mitsubishi ASX попали в серьезное ДТП в районе села Манжерок, что в Республике Алтай. По данным стражей закона, в результате аварии травмированы двое человек.


На текущий момент установлено, что 25-летняя жительница Кемеровской области не справилась с управлением иномарки и допустила съезд с проезжей части в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП в приемный покой Республиканской больницы были доставлены 2 пассажира автомобиля, однако госпитализация им не потребовалась, – уточнили в полиции Республике Алтай.

Возбуждать дело об административном правонарушении по п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ. в отношении автоледи не стали.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что ребенок на самокате попал под колеса иномарки. Инцидент произошел на кемеровской дороге.

Фото: МВД России по Республике Алтай

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