Машина протаранила остановку возле кузбасской деревни

Накануне в 6:15 утра в понедельник, 11 октября, неподалеку от улицы Магистральная, 149, в районе деревне Пристань 2-я, автолюбитель за рулем легковой машины Toyota Camry не справился с управлением и врезался в остановочный павильон.

В УГИБДД Кузбасса корреспонденту AVOKADO сообщили, что за рулем находился 25 летний мужчина, он не пострадал.

— Предположительно, автомобилист не учел метеорологические условия и выбрал неправильную скорость передвижения, что послужило причиной дорожной аварии,— пояснили в ведомстве.

По итогам расследования владелец иномарки может понести ответственность по Ст. 12.33 КОАП "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".

В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости сохранять бдительность на дорогах из-за сложных погодных условий на территории региона. Особую осторожность в период дождей и снегопадов автомобилистам следует соблюдать в утренние и вечерние часы.