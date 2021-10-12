Машина протаранила остановку возле кузбасской деревни

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Автомобилист не справился с управлением и влетел в остановку возле кузбасской деревни. В УГИБДД Кузбасса прокомментировали инцидент.

Накануне в 6:15 утра в понедельник, 11 октября, неподалеку от улицы Магистральная, 149, в районе деревне Пристань 2-я, автолюбитель за рулем легковой машины Toyota Camry не справился с управлением и врезался в остановочный павильон.


В УГИБДД Кузбасса корреспонденту AVOKADO сообщили, что за рулем находился 25 летний мужчина, он не пострадал.

Предположительно, автомобилист не учел метеорологические условия и выбрал неправильную скорость передвижения, что послужило причиной дорожной аварии,— пояснили в ведомстве.

По итогам расследования владелец иномарки может понести ответственность по Ст. 12.33 КОАП "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".


В Госавтоинспекции напомнили водителям о необходимости сохранять бдительность на дорогах из-за сложных погодных условий на территории региона. Особую осторожность в период дождей и снегопадов автомобилистам следует соблюдать в утренние и вечерние часы.

Фото: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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