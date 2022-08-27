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Машина превратилась в груду металла при столкновении с ЛЭП под Кемеровом

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Поздней ночью в районе кемеровской деревни Денисово автомобиль вылетел с дороги и на скорости врезался в опору ЛЭП. От удара авто получило критический урон. За рулем находилась девушка, которую впоследствии увезли в больницу, сообщили корреспонденту AVOKADO очевидцы.

Сегодня глубокой ночью в районе 1:00 под Кемеровом возле деревни Денисово произошла страшная авария: девушка не справилась с управлением автомобиля и вылетела с дороги, а после врезалась в опору ЛЭП. От удара столб лег на машину, а сам транспорт получил критический урон.


Очевидцы уточнили журналисту AVOKADO, что к месту происшествия съехались полицейские, МЧС и бригада медиков. По данным собеседника интернет-журнала, врачи увезли водителя. Подробности и обстоятельства автоаварии уточняются.

Фото: AVOKADO

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