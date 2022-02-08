Машина перевернулась на крышу в жестком ДТП на новокузнецкой трассе

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На кузбасской автодороге столкнулись иномарки, что привело к разрушительным последствиям.

Перевернутый автомобиль попал на камеру очевидцев, которые распространили информацию о серьезном ДТП в Новокузнецке в Сети. Судя по кадрам, черная иномарка "легла" на крышу у обочины проезжей части.


По данным стражей закона, участниками аварии стали два транспорта: Toyota Corolla и Mercedes-Benz, которые столкнулись "лоб в лоб" на Ильинском шоссе. Отмечается, что от удара "японца" откинуло на верхнюю часть. В результате контакта никто не пострадал, причинен материальный ущерб.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что иномарка превратилась в груду металла после наезда на "КамАЗ" в Кузбассе.

Видео: Instagram / ЧП|ДТП НОВОКУЗНЕЦК

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