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Машина новокузнечанина попала под арест за отказ давать деньги дочери

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Отец 7-летней девочки из южной столицы Кузбасса накопил долг по алиментам и навлек на себя приставов.

Отец 7-летней девочки, живущий в Куйбышевском районе Новокузнецка, злостно не платил алименты. Его долг достиг отметки в 300 000 рублей.

Должник был ознакомлен с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания. Однако задолженность в установленный для добровольного исполнения срок оплачена не была, сообщили в УФССП по Кемеровской области.

В результате деньги начали взыскивать с заработной платы кузбассовца, ему запретили регистрировать машины и покидать страну. Также вышли постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 21 тыс. рублей и об ограничении должника в специальном праве на управление транспортными средствами.


Только после введения этих мер неплательщик приехал в отделение и погасил задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Да!
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