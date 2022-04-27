Машина кузбасского лихача опрокинулась на крышу после столкновения с оградой

Кузбасская ГИБДД приступила к административному расследованию инцидента, произошедшего минувшим днем около 14:55 на улице Верхне-Заводская, 6 в городе Киселевск. Отмечается, что 35-летний водитель легковушки "Лада гранта" не учел особенности, состояние своей машины и не выбрал безопасную скорость движения. Как итог: он не справился с управлением и влетел в дорожное ограждение, после чего произошло опрокидывание авто.

– В результате чего водитель получил различные травмы: ЗЧМТ, ушиб головного мозга легкой степени, ушибленная рана мягких тканей головы. Госпитализирован по месту жительства, находится на стационарном лечении, – уточнил собеседник.

Мужчина направлен на медицинское освидетельствование. После ДТП он также "получил" сразу три протокола по ст.20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Можно предположить, что ранее автомобилист имел неоплаченные штрафы. Также ст. 12.3 ч.1 КоАП РФ ( управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им) и ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений). Транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку.