"Марсианские" пейзажи одного из городов региона восхитили кузбассовцев

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Фото:  

Пользователи Сети сравнили один из городов в Кемеровской области с "красной планетой".

Накануне в социальных сетях появилась фотография Киселевска, сделанная с высоты птичьего полета. На снимке видно, как над городом витает плотный дым, а сами постройки находятся вблизи угольных отвалов. Автор поста заметил, что вид города сверху напоминает Марс.

‒ "В Киселевске разрезы прямо за окном. Там осталась одна дорога и та вьется между ямами разрезов!", "А ведь там живут люди!", "Так выглядит конец света будущего", ‒ написали комментаторы.

Некоторые пользователи отметили, что, несмотря на некоторую апокалиптичность картинки, она приносит эстетическое удовольствие.

‒ "Печально красиво", "Красота неописуемая", "Очень красиво", ‒ высказались кузбассовцы.

Один из комментаторов даже придумал городу новое название ‒ Марселевск.


Напомним, что ранее жители Киселевска жаловались на выбросы черной пыли, оседающие на машинах.

Фото:  
Да!
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