Маршрутка в центре Кемерова протаранила легковушку

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В кузбасской столице не поделили перекресток "ПАЗик" и иномарка. Обе машины получили внушительный урон.

Днем во вторник, 28 декабря, очевидцы сообщили о столкновении маршрутки №15 и легковушки Hyundai на улице 50 лет Октября, 11, в Кемерове.

– ПАЗ двигался по 50 лет Октября со стороны Советского в сторону Красноармейской, а автомобиль Hyundai выезжал с прилегающей территории, – уточнили AVOKADO подробности происшествия в ОГИБДД.

Судя по фотографии, маршрутка "догнала" машину и протаранила ее сзади. О наличии пострадавших ничего не говорится.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские дорожники временно ограничат парковку и движение транспорта в связи с празднованием Нового года в областном центре.

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