Маршрутка в центре Кемерова протаранила легковушку

Днем во вторник, 28 декабря, очевидцы сообщили о столкновении маршрутки №15 и легковушки Hyundai на улице 50 лет Октября, 11, в Кемерове.

– ПАЗ двигался по 50 лет Октября со стороны Советского в сторону Красноармейской, а автомобиль Hyundai выезжал с прилегающей территории, – уточнили AVOKADO подробности происшествия в ОГИБДД.

Судя по фотографии, маршрутка "догнала" машину и протаранила ее сзади. О наличии пострадавших ничего не говорится.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские дорожники временно ограничат парковку и движение транспорта в связи с празднованием Нового года в областном центре.