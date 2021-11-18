Маршрутка столкнулась с такси на кемеровском проспекте в час пик

В городе Кемерово на проспекте Советском сегодня днем в четверг, 18 ноября, столкнулись маршрутка №1т и такси, в результате чего транспортные средства остановились посреди оживленной дороги, сообщает сайт VSE42.Ru.

Свидетели события указали, что на месте контакта машин водители поставили аварийные знаки.

Однако в ОГИБДД Кемерово корреспонденту AVOKADO рассказали, что информации о происшествии в указанном районе не получали. В связи с этим можно предположить, что автолюбители смогли разобраться в ситуации без вмешательства сотрудников правоохранительных органов.