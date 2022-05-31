Маршрутка столкнулась с пассажирским автобусом на кемеровском перекрестке

В Сети жители кузбасской столицы рассказали, что сегодня на Южном в Заводском районе города в 14:16 по местному времени произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и маршрутку. Автомобильная авария зафиксирована на пересечении ул. Космической с ул. Базовой.

Судя по кадрам, "ПАЗ" влетел в заднюю часть синего пассажирского транспорта. По данным городской ГИБДД, в результате инцидента никто не пострадал, причинен материальный ущерб.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что появилась информация об аварии, произошедшей сегодня в Рудничном районе Кемерова.