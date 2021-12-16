Маршрутка протащила человека по кемеровскому перекрестку

Информация об инциденте появилась в Сети накануне вечером. По словам автора поста, неизвестный возле кемеровского цирка предпринял попытку затормозить маршрутку при помощи своих рук.
– В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники устанавливают личность гражданина и маршрут транспортного средства, – прокомментировали инцидент кемеровские правоохранители.
Судя по опубликованным кадрам, мощи для полного приостановления движения общественного транспорта мужчине не хватило.
За создание помех в движении транспортных средств местный силач может понести административную ответственность по ч. 1 ст. 12.30 КРФобАП.
Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"
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