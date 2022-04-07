Сегодня, 7 апреля, в социальных сетях появилось фото, на котором запечатлено маршрутное такси, сошедшее с проезжей части в Кировском районе Кемерова. По словам автора снимка, инцидент произошел на улице Инициативной. На фотографии видно, что общественный транспорт съехал на обочину и "лег" на правый борт.

Корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД кузбасской столицы, чтобы выяснить детали. Правоохранители рассказали, что сигнала о ДТП не поступало. Водитель съехал в кювет, откуда его позднее извлек эвакуатор.

О наличии пассажиров в салоне на момент съезда и причинах происшествия информации нет.