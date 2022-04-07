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Маршрутка "легла" на обочину в Кемерове

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Фото:  

Очевидцы в кузбасской столице сняли на камеру "пазик", съехавший в кювет на одной из улиц.

Сегодня, 7 апреля, в социальных сетях появилось фото, на котором запечатлено маршрутное такси, сошедшее с проезжей части в Кировском районе Кемерова. По словам автора снимка, инцидент произошел на улице Инициативной. На фотографии видно, что общественный транспорт съехал на обочину и "лег" на правый борт.


Корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД кузбасской столицы, чтобы выяснить детали. Правоохранители рассказали, что сигнала о ДТП не поступало. Водитель съехал в кювет, откуда его позднее извлек эвакуатор.


О наличии пассажиров в салоне на момент съезда и причинах происшествия информации нет.

Фото:  
Да!
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