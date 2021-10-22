Маршрут проезда двух перекрестков изменился в кузбасском городе

Глава Ленинска-Кузнецкого Константин Тихонов рассказал о нововведениях в городском движении. Изменился маршрут проезда следующих нерегулируемых перекрестков равнозначных дорог:
- квартального проезда со стороны ул. Пушкина в сторону пр. Кирова вдоль Дворца культуры и искусства;
- квартального проезда со стороны ул. Зварыгина до пр. Кирова.
На перекрестках были установлены знаки "Движение направо" вблизи домов № 108 и 83Б по проспекту Кирова.
Глава города подчеркнул, что изменения связаны с участившимися случаями ДТП на данном участке дороги. Ожидается, что установленные знаки поспособствуют снижению аварийности.
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