Маршрут проезда двух перекрестков изменился в кузбасском городе

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Власти одного из городов Кемеровской области сообщили об изменении маршрута проезда двух нерегулируемых перекрестков.

Глава Ленинска-Кузнецкого Константин Тихонов рассказал о нововведениях в городском движении. Изменился маршрут проезда следующих нерегулируемых перекрестков равнозначных дорог:

  • квартального проезда со стороны ул. Пушкина в сторону пр. Кирова вдоль Дворца культуры и искусства;
  • квартального проезда со стороны ул. Зварыгина до пр. Кирова.

На перекрестках были установлены знаки "Движение направо" вблизи домов № 108 и 83Б по проспекту Кирова.


Глава города подчеркнул, что изменения связаны с участившимися случаями ДТП на данном участке дороги. Ожидается, что установленные знаки поспособствуют снижению аварийности.

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