Марафон спектаклей состоится в Театре для детей и молодежи в Кемерове

ПОРТРЕТ ТЕАТРА

19, 20, 21 ноября в Кемеровском Театре для детей и молодежи пройдет марафон спектаклей под общим названием "Портрет театра".

Продолжаются мероприятия посвященные 30-летию театра. С 19 по 21 ноября театр покажет наиболее интересные, значимые спектакли последних лет:



19 (пт) 16:00 Руфь, или Сентиментальная история, случившаяся на окраине Империи (Е.Козловский) 14+

19 (пт) 19:30 Пьяные (И. Вырыпаев) 18+ Банкетный зал "Толк холл" (пр. Октябрьский, 28/Культурное пространство Редакция)



20 (сб) 11:30 Папа (по реальным историям о наших Папах)12+

20 (сб) 14:30 СонЛандия (по снам и фантазиям детей, пришедших на спектакль) 3+

20 (сб) 18:30 ПРЕМЬЕРА Горка (А.Житковский) 16+



21 (вс) 11:00 Золоченые лбы (Б. Шергин) 4+

21 (вс) 13:30 ПРЕМЬЕРА Четвертая группа иммерсивный спектакль/проект "Театр другого пространства" (отправление от Театра для детей и молодёжи/Арочная, 37) 14+

21 (вс) 18:30 ELECTRE/ЭЛЕКТРА (Жан Жироду) 16+

Программа сформирована в связи с приездом в театр Павла Андреевича Руднева ‒ российского театроведа, театрального критика, арт-менеджера, кандидата искусствоведения, доцента школы-студии МХАТ и Высшей школы деятелей сценического искусства им. Г. Г. Дадамяна. Одного из крупнейших исследователей современного театрального процесса в России. Приезд Павла Руднева пройдет в рамках гранта Союза театральных деятелей РФ на поездки театральных критиков в театры России.

Билеты в кассе театра 36-79-68 (10.00-18.30, без перерывов и выходных) и на сайте https://kemerovo.ticketland.ru/teatry/teatr-dlya-detey-i-molodyozhi/

Сайт театра: http://www.kemteatr.ru/

ВКонтакте: https://vk.com/kemteatr