Мансарда дома в Кузбассе оказалась уничтожена пожаром

Инцидент произошел ранним утром 2 августа в селе Боровково Новокузнецкого муниципального округа. Местные жители сообщили в экстренные службы о том, что горит дом из бруса, расположенный на улице Береговой, рассказали журналисту AVOKADO в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что мансарда дома объята пламенем. Полная ликвидация возгорания заняла у специалистов более получаса. Огонь полностью уничтожил мансарду. Кроме того, частично обрушилось межэтажное перекрытие, обгорели стены внутри. Общая площадь пожара составила 40 "квадратов", отметили специалисты в беседе с корреспондентом.

Причина возгорания будет установлена.