Мама Мии Кузнецовой с СМА из Кемерова объявила о закрытии сбора средств на лечение ребенка

На своей странице в социальных сетях мама девочки объявила, что сбор средств закрыт. За два месяца с помощью пожертвований семье удалось собрать 152 498 629 рублей. Теперь ребенка ждет перелет в Москву, где начнется ее лечение.

По словам жительницы Кузбасса, сперва они не надеялись накопить на незарегистрированный в России препарат "Золгенсма", одна инъекция которого стоит 150 миллионов рублей, однако с началом сборов семья получила большую отдачу от неравнодушный граждан.

- И мы встретили такую мощную поддержку в вашем лице. Сколько людей объединились ради нашей малышки. Это просто что-то нереальное, - написала мама девочки.

В дальнейшем они также планируют провести большую встречу с волонтерами и всеми желающими.

Напомним, ранее редакция AVOKADO подробнее писала о том, как проходили сборы средств для лечения Мии Кузнецовой.

Справка

Спинальная мышечная атрофия (СМА) или проксимальная спинальная амиотрофия – это наследственное заболевание, при котором происходит нарушение функции нервных клеток спинного мозга, приводящее к прогрессивному развитию слабости мышц, их атрофии, и в итоге, обездвиживанию пациента.