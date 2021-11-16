Кузбасские спасатели прибыли на помощь к трехлетней девочке из города Юрга в Кемеровской области, которая стала "пленницей" металлического украшения.
– <...> родители самостоятельно снять не могут, начался отек,– рассказали подробности в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.
В результате освободить малышку от кольца специалистам удалось только при помощи аварийно-спасательного инструмента. Родители девочки от медицинской помощи отказались.
Фото: Instagram / agentstvo_kuzbass42
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