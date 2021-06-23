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Малышева заявила о риске развития онкологии из-за ламп для маникюра

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Уроженка Кемеровской области, телеведущая и врач Елена Малышева сообщила, что лампы для маникюра могут стать причиной развития раковых клеток.

В новом выпуске передачи "Жить здорово!" Малышева в компании своих коллег заявила об опасности использования ультрафиолетовых ногтевых ламп во время процедуры маникюра. Так, специалисты обратили внимание зрителей, что излучение от подобных светильников может спровоцировать онкологическое заболевание.


По мнению экспертов, увеличение вероятности развития раковых клеток зависит от времени и жесткости излучения ультрафиолета. Для защиты организма от вредного воздействия ламп медики порекомендовали на посещении процедуры надевать на руки перчатки без пальцев, что позволит убереь большую часть кожного покрова от вредного излучения.


Также сибирячка посоветовала проводить осмотр ногтей после каждого снятия гель-лака. Это позволит исключить появление признаков меланомы в виде длинных полос.

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