Малышева заявила о необходимости вакцинации от COVID-19 для молодых людей

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Уроженка Кемерово и телеведущая Елена Малышева рассказала, почему прививка от коронавируса необходима гражданам от 18 лет.

Специалист сообщила, что россияне от 18 до 50 лет составляют всего 5% от всех умерших от коронавирусной инфекции, однако в этой же возрастной группе зафиксированы самые высокие показатели инфицированности. Медик объяснила это тем, что молодые люди составляют самую активную часть общества. Соответственно, люди от 18 до 55 лет несут самые большие риски заражения для остальных групп населения.

— Молодые 20, 30, 40-летние — главные драйверы пандемии, которым нужна вакцина, — заявила Елена Малышева на своей странице в Instagram.

Телеведущая подчеркнула, что лица младше 18 лет инфицируются мало и имеют самую низкую смертность. В начале пандемии смертность несовершеннолетних от коронавируса составляла 0,3%, сейчас снизилась до 0,1%.


Ранее редакция AVOKADO писала о вакцинации студентов в Кузбассе.

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