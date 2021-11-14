Малышева заявила о мощности иммунитета у перенесших COVID-19 без прививки

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Известная уроженка кузбасской столицы Елена Малышева рассказала, почему у граждан, переболевших вирусом COVID-19, иммунитет мощнее, чем у вакцинированных.

Врач и популярная телеведущая в своем Instagram-аккаунте заявила, что иммунный ответ на вирус сильнее у тех, кто переболел опасной китайской инфекцией без вакцинации.

— Антитела вырабатываются против всех частей коронавируса: против шипов (спайк-белков), против оболочки, против внутренних частей вируса. Повторная инфекция у переболевших возникает очень редко, примерно в 0,1–0,3% случаев. То есть, у 99,9% переболевших людей повторной инфекции не возникает! — прокомментировала Елена Малышева.

При этом специалист обратила внимание граждан, что прививка тоже эффективна в борьбе с вирусом COVID-19, однако при введении препарата организм встречается не с целым вирусом, а только со спайк-белком — шипом коронавируса. По этой причине вакцинированные имеют не такой мощный иммунитет.

— Частота болезни привитых двумя дозами — 1,5%. Статистически это в пять раз чаще, чем у переболевших. Но, практически 98,5% после двух доз тоже не болеют, — подытожила медик.

Несмотря на то, что иммунитет после болезни лучше, уроженка Кузбасса посоветовала избегать заражения, поскольку оно может привести к гибели инфицированного.

Да!
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