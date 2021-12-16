Малышева заявила о бесполезности масок при COVID-19

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Популярная врач и телеведущая из кузбасской столицы Елена Малышева сообщила, что маски не защищают людей от китайского вируса.

Свое заявление Малышева сделала во время переписки с пользователями Instagram. Она отметила, что к настоящему моменту специалисты доказали абсолютную неэффективность масок в борьбе с распространением опасным вирусом COVID-19.

– Если бы маски хоть чуть-чуть помогали, не было бы вообще никаких эпидемий, заявила уроженка города Кемерово.

При этом подписчики известной телеведущей возмутились тем, что людей, с их слов, принуждают надевать "намордники", а за сопротивление наказывают штрафами.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что телеведущая обвинила граждан в ухудшении ситуации с COVID-19 в России.

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