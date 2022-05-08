Малышева рассказала об опасности боли за грудиной

Уроженка Кемерова Елена Малышева рассказала, что возникновение острой и внезапной боли за грудиной потенциально опасно для жизни, так как может говорить о возникновении патологий сердца. По словам эксперта, при появлении болей необходимо срочно вызвать "скорую" и обеспечить медикам доступ в помещение.

— Вызвав скорую помощь, не забудьте открыть дверь. Потому что, если у вас инфаркт миокарда, вы можете потерять сознание — и скорая к вам не попадет! — подчеркнула телеведущая в своем Telegram-канале.

Специалист также отметила, что врачи должны провести электрокардиографию для выявления инфаркта миокарда и (или) аритмии и взять анализ крови на тропонин. Эти обследования помогут выявить инфаркт миокарда.

Если данной патологии нет, то после этого все равно следует обратиться в медучреждение для осмотра, так как причиной боли за грудиной может быть межреберная невралгия, рефлюкс-эзофагит и ряд других заболеваний.