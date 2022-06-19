Малышева рассказала о степени необходимости прививки от COVID-19 для детей

Известная телеведущая Елена Малышева, родившаяся в кузбасской столице, рассказала о результатах изучения коллективного иммунитета жителей России. Специалисты провели исследования в 26 регионах, причем особый интерес был проявлен к детям. Выяснилось, что наибольший процент людей с антителами на коронавирус — именно в этой возрастной группе.

— Итог исследования: нет необходимости проводить вакцинирование детей без определенных показаний, — рассказала Елена Малышева в своем Telegram-канале.

Также медик отметила, что уровень коллективного иммунитета в РФ, согласно данным специалистов, составил 95%. Если инфекция станет сезонной, вакцинация будет проводиться один раз в год.

Отметим, что за минувшие сутки в Кузбассе были выявлены десятки новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.