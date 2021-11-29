Малышева рассказала о появлении вакцины-спрея от коронавируса

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Уроженка кузбасской столицы в эфире своей передачи рассказала о появлении нового вида вакцины от COVID-19.

В очередном выпуске программы "Жить здорово" Елена Малышева отметила, что в настоящий момент в России уже изобретена вакцина "Спутник V" в виде спрея, но препарату предстоит пройти ряд исследований до введения в широкое пользование.

– Спрей попадает сразу в лимфоидную ткань носоглотки. Именно сюда и входит вирус, заражая нас. Защитить нас здесь на входе, значит вообще не дать вирусу проникнуть внутрь, – заявила уроженка Кузбасса.

При этом она отметила, что защита от опасного китайского вируса в таком случае будет формироваться в разы быстрее. Для выработки иммунитета к COVID-19 организму, с ее слов, достаточно семи дней, а вот после укола период растягивается до четырех недель.

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