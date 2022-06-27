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Малышева рассказала о новой вспышке гепатита среди детей

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Уроженка столицы Кузбасса и известная российская телеведущая Елена Малышева сказала, что во всем мире наблюдается новая вспышка опасного заболевания, которое поражает и детей.

По словам известной уроженки областного центра, в настоящее врачи наблюдают новую вспышку гепатита неизвестного происхождения, которая поражает детей во всем мире.

Когда стали проверять, что это за гепатит, оказалось, что ни один из известных вирусов гепатита там не найден. Статистика была чудовищная, пересадка печени понадобилась почти 10% людей, сказала она в своем telegram-канале.

При этом у зараженных якобы наблюдались все признаки опасного заболевания. К примеру, плохие показатели печени, желтые глаза, темная моча, светлый стул и желтизна кожных покровов. Ученые предположили, что подобное мог спровоцировать некий аденовирус штамма 41.


Также врач добавила, что гражданам следует не забывать о профилактики всем известного гепатита. Уберечь свое здоровье люди могут с помощью прививки.


Ранее сообщалось, что телеврач из Кузбасса заявила о влиянии яиц на продолжительность жизни.

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