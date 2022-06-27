Малышева рассказала о новой вспышке гепатита среди детей

По словам известной уроженки областного центра, в настоящее врачи наблюдают новую вспышку гепатита неизвестного происхождения, которая поражает детей во всем мире.

– Когда стали проверять, что это за гепатит, оказалось, что ни один из известных вирусов гепатита там не найден. Статистика была чудовищная, пересадка печени понадобилась почти 10% людей, – сказала она в своем telegram-канале.

При этом у зараженных якобы наблюдались все признаки опасного заболевания. К примеру, плохие показатели печени, желтые глаза, темная моча, светлый стул и желтизна кожных покровов. Ученые предположили, что подобное мог спровоцировать некий аденовирус штамма 41.

Также врач добавила, что гражданам следует не забывать о профилактики всем известного гепатита. Уберечь свое здоровье люди могут с помощью прививки.

Ранее сообщалось, что телеврач из Кузбасса заявила о влиянии яиц на продолжительность жизни.