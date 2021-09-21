Малышева рассказала о людях с "суперзащитой" от COVID-19

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Уроженка Кемерова сообщила, что может помочь гражданам приобрести "суперзащиту" от опасного вируса из Китая.

Телеведущая Елена Малышева в популярной на телевидении программе "Жить здорово!" с коллегами из области медицины обсудила вопрос защиты организма от COVID-19.


Так, в ходе передачи специалисты пришли к выводу, что люди, которые ранее уже перенесли китайский вирус, менее подвержены повторному заражению. Также максимальная степень защиты свойственна тем, кто привился вакциной от коронавирусной инфекции.

— Если вы переболели, вы суперзащищены, если вы переболели плюс одна доза вакцины — вы супер-пупер защищены. Если просто вакцинированы и не болели, вы тоже защищены в высочайшей степени, — подчеркнула Малышева.

В свою очередь специалисты подчеркнули, что в случае прохождения вакцинации или исцеления от вируса в организме вырабатываются антитела, которые помогают противостоять болезни. При этом коллега уроженки шахтерского края врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус назвал разницу между привитыми и переболевшими "принципиальной", поскольку у вторых есть иммунитет ко всем белкам вируса.

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